Regionali. Conte 'benedice' Todde: "Cambierà volto alla Sardegna"

L'ex premier: "Grande manager e imprenditrice, orgoglio del M5s"

Di: Redazione Sardegna Live

Il leader del M5s Giuseppe Conte esprime grande soddisfazione per la candidatura dell'esponente pentastellata Alessandra Todde al governo della Sardegna per conto del cosiddetto Campo largo (Pd, M5s, movimenti autonomisti e progressisti).

"Una grande manager e imprenditrice - dichiara Conte sui social -. Una donna che nelle istituzioni non si è mai risparmiata per tutelare le aziende e i lavoratori da viceministro dello Sviluppo Economico, in uno dei momenti più duri per l'Italia".

"Alessandra Todde - scrive ancora l'ex premier - è da sempre un orgoglio per il Movimento 5 Stelle e da oggi è la candidata presidente del campo progressista per cambiare il volto alla Regione Sardegna. Forza!".