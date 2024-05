Trasporti, Todde: "Attuale giunta ha fatto peggio? Una bugia"

Alessandra Todde sul tema dei trasporti: "È necessario fare chiarezza"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente della Regione Alessandra Todde parla del tema dei trasporti e lo fa attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: " È necessario fare chiarezza, utile per non cadere nella trappola di chi, pur conoscendo la situazione, afferma che nulla è cambiato rispetto alla gestione precedente ”.

" Qualcuno ha detto che l'attuale giunta ha addirittura fatto peggio rispetto alla precedente. Una bugia. E anche su questo farò chiarezza - scrive Todde -. L'attuale affidamento del servizio di continuità territoriale scadrà ad ottobre 2024, mentre il nuovo modello - a cui gli uffici dell'assessorato stanno già lavorando - non potrà partire prima dell'ottobre 2025. Sarà infatti necessario riaprire le trattative sia con il Ministero dei Trasporti che con la Commissione Europea. Inoltre, la normativa dell'UE prevede che i bandi debbano essere pubblicati almeno sei mesi prima dell'avvio del servizio. Quindi, visti i tempi necessari per modificare il bando per la continuità territoriale, non c'era una reale alternativa alla soluzione da noi adottata allo scopo di evitare l'interruzione del servizio, come ha già ben chiarito l'assessora dei trasporti Barbara Manca ”.

" Entrando nel merito del budget finanziario stanziato, si tratta di 26,5 milioni per un periodo di un anno. In quello precedente venivano stanziati 48 milioni, ma per un periodo di 20 mesi. Facendo le quote, la differenza è di circa 2 ,3 milioni in meno su base annua, differenza prevista per via della riduzione delle compensazioni dei costi dovuti dalla Regione alle compagnie aeree. Le compensazioni sono inferiori anche grazie ai maggiori ricavi avuti dalle compagnie in seguito all'aumento dei passeggeri nel 2023 - concludono la presidente - abbiamo annunciato inoltre che il nuovo regime di continuità territoriale verrà accompagnato dal neonato sistema di aiuti sociali, che prevede il rimborso parziale dei biglietti aerei per i giovani con meno di 26 anni e gli over 65. Stiamo lavorando affinché questo provvedimento possa essere esteso anche ad altre categorie di viaggiatori in modo da migliorare ulteriormente il servizio per i cittadini ".