Mo: Meloni, 'Hamas punta a reazione fortissima Israele per ricompattare mondo arabo'

"Profondamente colpita dal tentativo di Hamas di disumanizzare i cittadini israeliani"

Di: Adnkronos

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Intervenendo alla videoconferenza straordinaria del Consiglio Europeo convocato per discutere dell'attacco di Hamas subito da Israele e delle implicazioni del conflitto in corso, la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, si è detta "profondamente colpita dall'efferatezza delle immagini e dal tentativo di Hamas di disumanizzare i cittadini israeliani". Dalle immagini è emerso "un grado di violenza che - per la presidente del Consiglio - fa pensare a una strategia voluta per spingere Israele a una fortissima reazione che possa ricadere anche sulla popolazione civile palestinese", "ricompattando così l'opinione pubblica araba contro Israele".