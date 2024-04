25 aprile: Meloni, 'io raccontata come pericolosa fascista, ma estremisti sono altrove'

"Se continuate a ripetere che sono una pericolosa fascista mi aiutate: la gente vede e sa chi sono gli estremisti"

Di: Adnkronos

Bruxelles, 18 apr. (Adnkronos) - "Lo scorso anno il 25 aprile sono stata a deporre una corona di fiori insieme al Presidente Mattarella, come faccio sempre e lo faccio con il massimo rispetto del mio ruolo. Quello che ho detto sul fascismo l'ho detto cento volte e non penso di doverlo ripetere, così potete continuare a ripetere che sono una pericolosa fascista e mi aiutate anche, visto che penso che la gente che vede questo governo si renda conto che gli estremisti stanno da un'altra parte e non al governo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario.