120 milioni dalla Regione per le famiglie sarde bisognose. Pais: “le risposte sono state immediate”

Il Presidente del Consiglio regionale: “Un provvedimento che aiuterà coloro che hanno subito danni economici da questa terribile epidemia”

Di: Antonio Caria

“120 milioni a favore delle famiglie sarde. Un Disegno di legge approvato a tempo di record all’unanimità dal Consiglio regionale che, con grande senso di responsabilità, ha lavorato unito e compatto per dare il via libera, nel minor tempo possibile, a un provvedimento che aiuterà coloro che hanno subito danni economici da questa terribile epidemia”.

Sono queste le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio regionale, Michele Pias, che aggiunge: “Maggioranza e opposizione uniti hanno collaborato per approvare questo testo che, in tempi brevissimi, darà un contributo di 800 euro al mese, per due mesi, a ciascun nucleo familiare residente in Sardegna privo di reddito o che, a seguito dell’emergenza Covid-19, si trovi nell’impossibilità di produrre reddito. Grande attenzione anche per le famiglie numerose per le quali abbiamo previsto, oltre i tre componenti, una somma ulteriore di 100 euro a persona”.

”Credo che in questi giorni il Consiglio abbia dato prova di coerenza, abnegazione e concretezza – conclude Pais -. Davanti alla gravità della situazione le risposte sono state immediate. Questo Disegno di Legge si inserisce in una serie di provvedimenti che la Giunta ha già predisposto o sta predisponendo per dare sostegno ai sardi e al sistema produttivo isolano. Sono certo che il Consiglio regionale lavorerà con celerità per approvare ogni provvedimento che possa dare risposte immediate ai settori in sofferenza”.