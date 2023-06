Molise: incontro Schlein-Conte attorno alle 18 a Campobasso

Un incontro tra le rispettive tappe della campagna elettorale

Di: Adnkronos

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Come anticipato ieri, Elly Schlein e Giuseppe Conte si vedranno oggi in Molise. Un incontro tra le rispettive tappe della campagna elettorale. L'appuntamento, si spiega da fonti Pd e M5S, è previsto attorno alle 18 a Campobasso, il capoluogo molisano di cui è sindaco il candidato 'giallorosso' per la guida della regione, Roberto Gravina.