Roma Pride: Boschi, 'importante esserci, unioni civili grazie a governo Renzi'

"I manifestanti del Pride non sono cittadini di serie b e hanno bisogno del nostro appoggio"

Di: Adnkronos

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Come deputata di Roma era fondamentale essere qui oggi soprattutto nel momento in cui la Regione ha ritirato il patrocinio al Pride. Come rappresentante delle istituzioni ho voluto esserci per dire che le persone che qui manifestano pacificamente e allegramente ci sono, fanno parte del nostro Stato, non sono cittadini di serie b e hanno bisogno del nostro appoggio". Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante il corteo del Roma Pride.

“Se c'è una legge sulle unioni civili lo si deve al governo Renzi che ha avuto il coraggio di mettere la fiducia su quella legge e approvarla. C'è però ancora molto da fare sul tema dei diritti, sul piano educativo e culturale per combattere ogni discriminazione”.