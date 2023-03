Si ribalta un barcone di migranti: soccorse 17 persone, 30 dispersi. Salgono a 79 le vittime di Cutro

Alarm Phone: "L'Italia ha ritardato i soccorsi", Tajani ribatte: "Noi non lasciamo mai nessuno senza aiuto". La 79esima vittima di Cutro è un bambino

Di: Alessandra Leo, foto Fanpage

Dal rapporto dei servizi segreti, dato riportato da Tg Com 24, emerge che quasi 700mila persone siano pronte a lasciare l’Africa, cifra 7 volte superiore rispetto a tutti gli sbarchi avvenuti in Italia nel 2022.

Intanto si è ribaltato il barcone in difficoltà, con 47 persone a bordo, che aveva segnalato Alarm Phone.

L’ong afferma che ci sono sicuramente persone annegate, mentre accusa l'Italia di aver ritardato i soccorsi consapevolmente.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, come riporta Tg Com 24, ribatte: "No a strumentalizzazioni. I nostri uomini non lasciano nessuno in mare senza soccorso". La guardia costiera precisa: "Diciassette persone tratte in salvo, trenta dispersi".

Intanto salgono a 79 le vittime del naufragio di Cutro: dopo i 2 corpi ritrovati nelle ultime ore, è stato rinvenuto il cadavere di un altro bambino.