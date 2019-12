Disabilità gravi e gravissime. Oltre 1 milione di euro in arrivo dalla Regione

Nieddu: “Rispondere realmente alle necessità e al fabbisogno dei disabili e delle famiglie sarde”

Di: Antonio Caria

“I provvedimenti approvati testimoniano la massima attenzione della Giunta Solinas per le persone in condizioni di disabilità grave e gravissima e per le loro famiglie. Nell’ultimo anno, in Sardegna, sono state oltre quarantamila le persone inserite in piani personalizzati di sostegno (legge 162/98). Oltre la metà in un’età superiore ai sessantacinque anni. Con queste riprogrammazioni non solo confermiamo l’impegno nei confronti di chi già usufruisce dei piani personalizzati, ma aggiungiamo risorse che ci consentono di potenziare l’assistenza socio sanitaria”.

A dichiararlo è stato l’assessore regionale dell’Igiene, della Sanità e dell’Assistenza sociale, Mario Nieddu, dopo l’approvazione delle due delibere di Giunta che prevedono incremento delle risorse di oltre 1,3 milioni di euro a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, ea sostegno delle spese per l’assistenza domiciliare, e ha fissato i criteri per i piani assistenziali per la disabilità grave per il 2020.

“I piani personalizzati – queste ancora le sue parole – finanziano interventi di assistenza personale o domiciliare, l’accesso ai servizi educativi, l’accoglienza nei centri diurni, il soggiorno nelle strutture autorizzate e le attività sportive e di socializzazione. Nella nuova programmazione confermiamo tutti i piani esistenti e avvieremo i nuovi piani a partire da maggio 2020. Puntiamo a un sistema di welfare regionale che sia efficiente e che risponda realmente alle necessità e al fabbisogno dei disabili e delle famiglie sarde”.