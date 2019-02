Maullu (FdI): "FdI vola e M5S crolla, meglio di così non poteva andare"

"Una pesantissima sconfitta ai Cinque Stelle e alle loro inadeguate proposte per il paese"

Di: Alessandro Congia

Breve e conciso il commento dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Stefano Maullu: "I risultati delle elezioni sarde non confermano soltanto la bontà del progetto politico di Giorgia Meloni, ma anche il successo della visione strategica di Fratelli d'Italia, dimostratasi capace di allargarsi, di intercettare i bisogni dei cittadini e di offrire soluzioni concrete. In questo senso, la proposta politica di Giorgia Meloni si è dimostrata assolutamente vincente. I risultati del voto, d'altra parte, sembrano punire le proposte politiche dei Cinque Stelle, in primis il reddito di cittadinanza, dimostrando efficacemente che i sardi, come tutti gli italiani, hanno bisogno di lavoro vero, e non di una sterile misura assistenzialista come quella ideata dai grillini. Da una parte, le elezioni sarde hanno confermato l'ottimo stato di forma di Fratelli d'Italia, mentre dall'altra hanno inflitto una pesantissima sconfitta ai Cinque Stelle e alle loro inadeguate proposte per il paese. Meglio di così non poteva andare, ne siamo assolutamente convinti".