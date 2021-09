Green pass, Salvini: "Vorrei stessa solerzia quando ci sono sbarchi di clandestini"

E spiega che "il vicequestore intervenuto alla manifestazione no green pass non era in divisa, ha espresso un'opinione"

Di: Giammaria Lavena - Adnkronos

Il vice questore intervenuto alla manifestazione dei no green pass a Roma "non era in divisa, ha espresso un'opinione". Matteo Salvini, leader della Lega, risponde così alle domande sul caso che coinvolge Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore della Polizia di Stato intervenuta sabato dal palco in piazza San Giovanni, a Roma, alla manifestazione contro il green pass.

"A me piacerebbe che il ministro dell'Interno fosse altrettanto solerte quando ci sono sbarchi di migliaia di clandestini o che fosse stata altrettanto solerte a Ferragosto quando c'è stato un rave party di sei giorni a base di droga, alcool, stupri. E' troppo facile prendersela con una donna delle forze dell'ordine. Non era in divisa su quel palco, ha espresso una sua opinione", dice Salvini a Controcorrente su Rete4.

Capitolo elezioni: "Sono convinto che la Lega a queste elezioni amministrative prenderà molti più consensi rispetto a quelle di cinque anni fa", dice Salvini. "Sono sicuro che in diverse di queste città ci sarà il cambiamento e se devo scommettere un caffè lo scommetto sull'unica città, di queste, dove non ha mai vinto il centrodestra da che esiste la Repubblica italiana: Torino", conclude.