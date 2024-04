La Lega festeggia 40 anni. Salvini: "Storia di coraggio e visione"

Il leader del Carroccio: "Noi motore del cambiamento. Orgoglio per passi avanti sull'autonomia"

Di: Redazione Sardegna Live

La Lega festeggia 40 anni. "È una storia di straordinario coraggio e visione, e per questo non possiamo non ringraziare chi - come Umberto Bossi e Roberto Maroni - ha avuto la folle idea di iniziare questa storia emozionante", scrive su Instagram il leader del Carroccio e vicepremier Matteo Salvini.

"Siamo nati per difendere l'identità dei popoli - aggiunge Salvini -, diventando motore di cambiamento in Italia e in Europa. Lo rivendichiamo con particolare orgoglio nelle settimane in cui l'Autonomia sta facendo concreti e decisivi passi in avanti. Auguri, Lega!".