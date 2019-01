Regionali: presentate le prime liste

Le liste in campo dovrebbero essere 24 su 26 contrassegni elettorali già presentati nell'ufficio elettorale della Corte d'Appello.

Di: Ansa

Nei tribunali sardi i partiti che corrono per il rinnovo del Consiglio regionale hanno iniziato a presentare le liste che si sfideranno all'ultimo voto il prossimo 24 febbraio.

Gli uffici giudiziari resteranno aperti anche domani dalle 8 sino alle 20, mentre giovedì 24 in Corte d'Appello a Cagliari dalle 8 alle 12 dovranno essere presentate le candidature dei sette aspiranti presidenti della Regione: Massimo Zedda per il centrosinistra, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano. Di conseguenza le liste in campo dovrebbero essere 24 su 26 contrassegni elettorali già presentati nell'ufficio elettorale della Corte d'Appello.

Oltre a quella che sosteneva Pisano, all'appello, infatti, potrebbe mancare anche una lista del centrosinistra: Giovani sardi con Massimo Zedda.