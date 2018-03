Camera: elette le vicepresidenze, al Pd nessun questore. Di Maio: "Ora per i vitalizi non c'è scampo"

Ora si apre la partita per il Governo

Di: Redazione Sardegna Live

Alla Camera si è risolta nella giornata di oggi la partita relativa alle vicepresidenze. I deputati hanno trovato l’intesa su Mara Carfagna (Fi), Maria Edera Spadoni (M5s), Lorenzo Fontana (Lega) ed Ettore Rosato (Pd).

Ai grillini, dunque, è toccata anche una vicepresidenza nonostante occupino già lo scranno più alto di Montecitorio mentre il Pd è stato tagliato fuori dal discorso questure. Il pentastellato Riccardo Fraccaro è stato eletto questore anziano, nominati questori anche Edmondo Cirielli (Fdi) e Gregorio Fontana (Fi).

Di Maio festeggia: "Con Fico presidente e Fraccaro questore anziano ora per i vitalizi non c'è scampo".

Il ruolo di questore anziano, infatti, da ampio potere a chi lo ricopre. Inoltre, con il presidente della Camera, un vicepresidente e il questore anziano, il Movimento 5 stelle ipoteca l'Ufficio di presidenza. Sarà facile, per loro, intervenire in tempi brevi sul taglio dei costi della politica annunciati in campagna elettorale.

Andrea Romano (Pd), ha commentato così l’esclusione dei dem dalle questure: "Al di là dell'atto di forza compiuto dalla maggioranza, in spregio alla storia del Parlamento repubblicano, l'esclusione del Pd rappresenta una prima violazione degli impegni assunti da Roberto Fico dal suo nuovo scranno di Presidente della Camera".