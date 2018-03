Chi è Roberto Fico, il nuovo presidente della Camera dei deputati

Napoletano, 43 anni, ha presieduto la Commissione di Vigilanza Rai

Di: Redazione Sardegna Live

Nato a Napoli nel 1974, Roberto Fico si laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Trieste. Nel 2005 è uno dei fondatori dei primi meet up Amici di Beppe Grillo, a Napoli. Con la nascita del Movimento 5 Stelle diviene subito una delle figure di punta fra le fila del nuovo soggetto politico. Fico, in particolare, diventa il punto di riferimento degli ortodossi e di chi vuole mantenere un presidio contro eventuali derive a destra, cercando di preservare l’originale attitudine del Movimento a una gestione collegiale e democratica.

Nel 2010 si è candidato alla presidenza della Campania ottenendo l’1,35% dei voti, nel 2011 è candidato a sindaco di Napoli ma guadagna l’1,38% dei consensi e non supera il primo turno.

Nel 2013 diviene deputato della XVII Legislatura e nello stesso anno è eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Fico ha presentato come primo firmatario una sola proposta di legge, quella sulla governance della Rai il cui punto relativo al Piano per la trasparenza aziendale è stato inserito nella riforma della Rai approvata nel 2015 dal Parlamento. Il Piano ha permesso di rendere pubbliche le retribuzioni dei manager, delle direzioni editoriali e delle testate dell'azienda. 

Da aprile e fino al luglio 2017 è vicepresidente vicario e portavoce del gruppo parlamentare, poi sostituito da Simone Valente.

Alle politiche del 2018 è eletto per la seconda volta alla Camera in Campania.

Questa mattina l’elezione a presidente della Camera.