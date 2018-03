PD. Il segretario cittadino di Nuoro rassegna le dimissioni: "Le ultime elezioni politiche hanno lasciato un chiaro segnale nel Paese"

"E' necessaria ed opportuna una lunga riflessione all'interno del nostro partito"

Di: Redazione

"Credo sia giusto, nell'ottica di dare segnali concreti sulla necessità di cambiare rotta, rimettere a disposizione del partito il mio incarico per rendere possibile una discussione serena dalla quale far scaturire nuove idee, proposte ed il corretto rilancio dell'immagine del nostro Pd".

Cosi' Davide Montisci, segretario cittadino di Nuoro, in una lettera inviata alla segretaria provinciale dem Maria Sedda.

"Le ultime elezioni politiche hanno lasciato un chiaro segnale nel Paese, e, in particolare modo nella nostra Regione- sottolinea Montisci-. La stessa Provincia di Nuoro e la citta' capoluogo confermano la sconfitta con dati ancora piu' impietosi rispetto ai dati nazionali".

Per Montisci e' "necessaria ed opportuna una lunga riflessione all'interno del nostro partito provinciale e cittadino su quali siano i segnali corretti per ricominciare il percorso di costruzione del partito. Desidero, a scanso di equivoci, ringraziarti per il prezioso lavoro che hai svolto in questi mesi e la tua disponibilita' ed energia messe in campo in questa campagna elettorale".

Conclude l'esponente dem: "Continuero' ad impegnarmi da semplice iscritto per i nostri valori ed ideali e per la progettazione di un programma con il quale proporci agli elettori alle prossime tornate elettorali, con la consapevolezza che ci sia tanto lavoro da fare".