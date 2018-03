Elezioni. Brindano M5S e Lega, disastro Pd, delusione Berlusconi

Matteo Salvini nuovo leader del centrodestra, ora bisogna trovare un accordo

Di: Redazione Sardegna Live

Al termine di una lunga notte di spogli, e con i tre quarti delle sezioni scrutinate, il responso delle elezioni politiche 2018 è ormai chiaro e definito.

A brindare sono Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, ormai a tutti gli effetti primo partito italiano con il 31,30% dei consensi, e Matteo Salvini con la Lega Nord (18,48%) alla guida della coalizione di centrodestra, a sua volta prima coalizione del Paese col 37,03% del consenso.

È stata una notte di fantasmi, invece, per il Pd di Matteo Renzi che si è fermato al 19,74%: un disastro. Maurizio Martina, vice di Renzi, alle 3 del mattino ha preso la parola al Nazareno parlando di una "sconfitta molto evidente, molto chiara, molto netta". La coalizione di centrosinistra si attesta al 23,82% con +Europa al 2,46%, Italia Europa Insieme allo 0,54%, la lista Civica Popolare Lorenzin allo 0,49% e l'Svp allo 0,48%.

Boccone amaro anche per Silvio Berlusconi che vede Salvini guadagnare la leadership del centrodestra. Forza Italia ottiene il 14,18%, Fratelli d'Italia è al 4,23% e Noi con l'Italia Udc all'1,17%.

Fra i perdenti del torneo democratico anche Liberi e Uguali e +Europa. Il partito di Grasso va di poco oltre la soglia del 3% e accede in Parlamento con una manciata di seggi; la lista di Emma Bonino non supera il 3% e si deve accontentare dei soli seggi garantiti dai collegi uninominali di coalizione.

Potere al Popolo ottiene l'1,08%, Casapound lo 0,8%, il Popolo della famiglia lo 0,7%.

In uno scenario politico così confuso, dove nessuno ha raggiunto il 40% e non ci sarà una maggioranza né alla Camera né al Senato, il nuovo governo potrà nascere solo da intese tra forze politiche avversarie.

A questa realtà dovrà arrendersi anche il Movimento 5 Stelle. Alfonso Bonafede, candidato ministro della Giustizia per i pentastellati, nella notte ha commentato: ""Siamo di fronte a dati che vanno presi con la cautela. Il movimento 5 stelle sarà il pilastro della prossima legislatura. Un dato che se confermato sarà storico e straordinario. L'entusiasmo c'è ma è presto per dire altro".