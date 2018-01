Candidati per il PD in Sardegna, ecco cosa cambia

Nel Nord Sardegna, per il collegio uninominale al Senato, correrà il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau

Di: Agi

Presenteranno alcune novità le liste che il Pd depositerà stamane a Cagliari per le elezioni della Camera e del Senato.

In particolare, nel Nord Sardegna (per il collegio uninominale al Senato) correrà il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, che ieri ha ufficialmente detto sì, invece del consigliere regionale Luigi Lotto, mentre al Sud al posto della sindaca di Pula Carla Medau, che non ha accettato la candidatura, sara' in lizza la consigliera comunale di Cagliari, Rosanna Mura.

A Olbia, per l'uninominale Camera Paolo Bittu è al posto di Ninni Chessa.

Questo il quadro delle candidature reso noto dal partito, da ufficializzare con la presentazione delle liste in Corte d'appello:

PLURINOMINALE CAMERA Sardegna-01 (Cagliari-Oristano): 1 Romina Mura 2 Francesco Sanna 3 Anna Maria De Murtas 4 Lino Zedda Sardegna-02 (Nuoro-Sassari-Obia): 1 Gavino Manca 2 Giovanna Sanna 3 Giuseppe Ciccolini 4 Silvana Russel

COLLEGI UNINOMINALI CAMERA Cagliari: Luciano Uras Nuoro: Franco Sabatini Carbonia: Romina Mura Sassari: Silvio Lai Olbia: Paolo Bittu Oristano: Antonio Solinas

PLURINOMINALE SENATO Sardegna: 1 Giuseppe Luigi Cucca 2 Caterina Pes 3 Antonio Ecca 4 Paola Pinna

COLLEGI UNINOMINALI SENATO Cagliari: Rosanna Mura. Nuoro: Ignazio Angioni. Sassari: Gianfranco Ganau.