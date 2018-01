Salvini domani a Cagliari: "Tornerò nella splendida Sardegna per spiegare il nostro progetto di governo per l'Italia"

In attesa, il leader della Lega pubblica il video dove un ragazzo pretende di salire sul pullman della linea Sarroch-Cagliari senza biglietto

Di: Redazione Sardegna Live

Tre gli appuntamenti a Cagliari per Matteo Salvini: un incontro pubblico alle 9:30 con i cittadini per le strade di Cagliari, conferenza stampa e ufficializzazione del patto con il Psd'Az alle ore 11 all'hotel Regina Margherita, pranzo elettorale al Lido sulla spiaggia del Poetto alle 13.

A dare l’appuntamento per domani è lo stesso leader della Lega che in un post su Facebook pubblica il video dove un giovane pretende di salire sul pullman senza biglietto, insultando autista e passeggeri. “Domani mattina tornerò proprio nella splendida Sardegna per spiegare il nostro progetto di governo per l'Italia – ha scritto Salvini -. Questo Paese ha bisogno di ORDINE, REGOLE e RISPETTO. Non vedo l'ora di essere al governo per iniziare a FARE”.