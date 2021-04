Staffa Giunta: alle 16 in Aula per ddl ristori. Stamattina discussione su banchetto a Sardara

L'opposizione esorta il governatore a rivelare i provvedimenti che ha annunciato di voler prendere nei confronti dei partecipanti al buffet proibito

Di: Giammaria Lavena

Slitta alle 16 la seduta del Consiglio regionale con all'ordine del giorno il ddl sugli staff della Giunta. Questa mattina in Aula è continuata la discussione sul pranzo di politici e manager a Sardara. L'opposizione ha chiesto a più riprese che Solinas comunichi in Consiglio i provvedimenti che ha già annunciato di voler prendere contro funzionari e dirigenti che hanno partecipato al buffet .

Secondo quanto emerge dalla capigruppo appena terminata, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais proverà a verificare la disponibilità del governatore a intervenire in Aula. In caso contrario le minoranze potrebbero decidere di occupare di nuovo l'Aula. Da parte sua la maggioranza è pronta a proporre l'approdo tra i banchi dell'Assemblea di un disegno di legge sui ristori (per un ammontare di 120 milioni di euro).

Destinatari dei finanziamenti i lavoratori autonomi e le imprese colpiti dalla pandemia, ora più che mai con l'ingresso in zona rossa. Un provvedimento firmato dall'assessora al Lavoro Alessandra Zedda che entrerebbe in Aula con la procedura d'urgenza. In questo modo la 107 rimarrebbe congelata.