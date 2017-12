New York Times, sas bombas fattas in Sardigna impittadas pro bumbardare su Yemen

Segundu su giornale americanu dae su portu de Casteddu partint sas bombas chi armant s'Arabia

Di: Pietro Lavena

Su New York Times, chi est su giornale de New York e unu de sos pius famados de su mundu, at fattu unu servissiu subra de sas bombas fattas dae sa Rwm in Domusnovas.

Segundu su quotidianu americanu, dae Domusnovas tiant bessire sas bombas chi poi, dae su portu de Casteddu, tiant partire pro s'Arabia inue s'esercitu de Riad las tiat impittare pro bumbardare su Yemen in sa gherra chi los cuntrapponnede.

Su giornale at pubblicadu unu videu inue si narat chi sas armas, chi prima beniant traportadas in aereu, como benint imbalcadas in sas naes. In su servissiu si bident sos deputados sardos Mauro Pili (Unidos) e Roberto Cotti (M5S) chi dae meda sunt cunvintos de custa cosa e chin sas declarassiones issoro ant fattu partire s'iscandalu.

Sas bombas, chi benint impittadas contra a sos soldados inimigos, bocchint finas sos tziviles. Su New York Times faghed s'esempiu de una familia de ses persones tottu mortas in sos bumbardamentos, chi criaduras e tottu.

Su giornale si preguntat si pro casu, bendende bombas a s'Arabia, chi est un'Istadu in gherra, s'Italia no siat andende contra sa leze europea e italiana mantessi chi impedit de armare sas nassiones in gherra. Su guvernu, però, insistit chi at sas lessentzias pro bi la sighire a bendere sas armas.