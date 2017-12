Balena ispiaggiada in Platamona, 35 miza euros dae sa Regione pro che la remonire

Su Comune de Sorso si devet occupare de che la ogare dae s'ispiaggia

Di: Pietro Lavena

Sa Regione at a imbiare 35 miza euros a su Comune de Sorso pro l'ajuare a che remonire sa balena de 17 metres chi s'est ispiaggiada in Platamona su 17 de su mese de Sant'Andria. Su trettu de ispiaggia inue s'est frimmada sa carcassa, infattis, resultat in su territoriu sussincu.

S'assessore a s'Ambiente, Donatella Spanu, s'at leadu s'impignu e su dinari at a arrivire dae una delibera pius manna de 1,5 miliones de euros de partire a 23 comunes sardos chi chin cussu dinari ant a devere fraigare ecocentros noos o finire sos chi sunt istados incomintzados.

Sos comunes finantziados sunt Alà, Anela, Aldara, Baressa, Boatiri, Benetutti, 'Uddusò, Cheremule, Codronzanu, Cullieri, Lodine, Mores, Musei, Nule, Ollolai, Aristanis, Palau, Tattari, Sarule, Seulu, Silius, Sorso e Tula. S'obiettivu de sa Regione est de arrivire a su 80% de regolta differentziada in Sardigna intro de su 2022.