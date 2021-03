Sa Sardinna s’est Ispopulande

Dae s’Acli ahent ishire hi bi sunt 13 miza pessones in mancu

Di: Carlo Crisponi

Sa Sardinna s’est ispopulande, ahende unu paragone, est hommente hi sos abitantes de Santu Pèdru o Sos de Desulu siant modios a foras dae s’Isula.

Si imbetzes ahimmus sa diferentzia de sos hi sunt nashios e sos hi sunt mortos hust’annu, est hommente hi manchent dae Sardinna, biddas homente a Tèmpiu o Biddaxìdru.

Non est mezorande po nudda sa situatzione, dae s’Istat nos ahent ishire hi dae sos urtimos istudios hi ant fattu, tenimus in Sardinna 13 miza pessones in mancu, 2650 si sunt tramudàs a foras.

At nau su Presidente de su “ Cresi Acli”, Mauro Carta: “ po esser prus pretzisos, in d’ 1 annu c'ammus perdiu 13.396 pessones, tenimus 1.191 mortos in prus de s’annu holau e 610 pitzinnos in mancu nashios.

Medas Sardos hi tenent livellos artos de ispecilizatziones, moent a foras a crihare triballu, ahende unu dannu mannu a sa terra Sarda, a livellu economicu”.

Dae sos datos de s’Itat nos nant hi in su 2020 semmus holaos dae 1.611.621 abitantes ( 791.696 mascros e 819.925 emminas) a 1.598.225.

Mauro Carta at sighiu a narrer a sos de s’Ansa: “ semmus amaniande eventos po crihare de risorber hustu dannu, dopimmus crihare hantu prima de no aher ughire sa zente dae sa Sardinna, hosa hi est sutzedende de continu”.

