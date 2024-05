Meteo: in arrivo un nuovo peggioramento, temporali in Sardegna

Il ciclone attraverserà l’Italia da nord a sud

Di: Redazione Sardegna Live

In arrivo nelle prossime ore, dopo un un weekend trascorso con prevalenza di sole e clima piacevole grazie al provvidenziale aumento della pressione, un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

Lo fa sapere Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it', precisando che un ciclone temporalesco dalla Francia sta per entrare in Italia posizionandosi sul Mar Ligure. "Il ciclone - aggiunge - attraverserà il nostro Paese da nord a sud per poi lasciarlo gradualmente a partire da giovedì e venerdì.

Il suo passaggio non sarà certo indolore, infatti darà vita a temporali a carattere sparso, ma localmente molto forti e accompagnati da grandinate e colpi di vento". Le prime regioni a essere interessate da questa "sfuriata temporalesca", secondo Sanò, saranno quelle settentrionali; lunedì l'arco alpino e il Piemonte; martedì gran parte dei settori. Successivamente, man mano che il ciclone scenderà di latitudine, toccherà anche al Centro-Sud (da domani a venerdì).

Il movimento piuttosto veloce del ciclone, osserva Sanò, farà quindi migliorare il tempo al Nord già da mercoledì, lasciando un'instabilità pomeridiana relegata soltanto all'arco alpino.

Poi sarà la volta del Centro e infine il Sud. In questo contesto le temperature tenderanno a diminuire di circa 4-5 gradi in presenza di temporale. Ogni volta invece che il sole sarà prevalente i valori saliranno fino a superare facilmente i 20-21°C, con un clima tutto sommato gradevole.

Le previsioni di ARPAS Sardegna:

Lunedì 6 maggio: cielo velato con aumento della nuvolosità in serata.

Temperature in ulteriore lieve aumento in entrambi i valori. Venti deboli con prevalente componente meridionale in rotazione dai quadranti occidentali in serata. Mari mossi.

Martedì 7 maggio: cielo poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie, massime in sensibile calo. Venti deboli o moderati da ovest nord-ovest. Rinforzi sulle coste settentrionali della Gallura. Mari mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo sarà irregolarmente nuvoloso e saranno probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature subiranno un generale calo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali. I mari saranno generalmente molto mossi.