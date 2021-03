Confesercenti. Herent d’ishire hando si podet torrare a triballare in sos isposonzos

Cada 26 de mese, in medas tzittades de Italia si sunt sortinde po protestare hontra ‘e su Guvernu

Di: Carlo Crisponi

A pustis de unu mese, hustu manzanu in Nugoro, si sunt torraos a sortire paritzas attividades hi triballant po organizare isposonzos, oramai frimas dae prus de un’annu.

Sunt dimandande hi potzana, sighinde totus sas regulas, aher cadaunu su triballu suo, da hie organizat s’isposonzu “ Wedding Planner”, a sos sartos hi hosint sos bestires, a sos ristoradores e bintzas a sos hi ahent sos ispettaculos musicales.

In paritzas tzittades de Italia, hommente est sutzessu su 26 de frearzu, oje puru 26 de martzu, si sunt torraos a sortire po protestare e dimandare a su Guvernu e a sos de sa Regione hi lis atzant ishire una data pretzisa po poder torrare a cumintzare, o sinono hi sos azudos economicos siant aumentaos, poite hussos hi ant retziu sunt bastaos solamente a che pahare sas tassas.

Oje at hertziu histionare Bustianu Rosu, su Presidente de sos publicos esercitzios de Confesercenti e at nau: “ Custa situatzione non bandat bene prus a l’aguantare, ca si sas cosas non cambiant e si non batta rispostas zustas dae parte de s’Istatu, sas attividades sunt custrintas a serrare.

Sos Ristorantes e sos tzilleris sunt arrivatos a unu puntu chi, non bi li achent prus a andare a innantis, semmus dae una chita a s’attera chin cambiamentos tropu mannos, non bi li achimus a gestire sos ordines de sa roba chi bendimus, non bi l’achimus a gestire su personale, non bi l’achimus a gestire prus nudda, ca custa situatzione tenet una distanzia dae sa normalidade tropu manna.

Cherimus solamente chi bi siant respostas craras dae parte de s’Istatu e dae parte de sa Regione, po cumprender comente andare a innantis, sinono semmus custrintos totu cantos a serrare batentes e a no che torrare a domo nostra, pois at esser s’Istatu chi nos at a narrer comente devimus campare”.

A pustis de Bustianu Rosu at histionau, Gonariu Mura, hi ahit su sartu: “ chistiono a numen de totus sos cumerciantes, custa protesta l’ammus atta po acher comprender a sa zente ite sacrifitzios semus achende a livellu economicu e a livellu de salude.

Nois non pedimus meda, semmus solu pedinde de podes torrare a tribajare normalmente, cumente ammus semper fattu, cherimus peri pacare sas tassas, ma chene dinare non bi valet a pacare.

Custu periodu semmus solu pacande sas tassas e sos azudos chi nos sunt dande, sunt ridiculos.

A livellu de tribaju semmus meda carentes, poite sa zente non si cojuat pius, sa zente no achet pius estas, sa zente est trista e no achet pius nudda.

Nois pedimus de torrare a tribajare, e si non est possibile po custa grave pandemia, cherimus nessi un’azudu economicu”.

