Dj Fanny tenet bisonzu de azudu

Su pitzoccu de Ales est crihande una pessone hi l’assistat in sa gherra hontra ‘e sa Sla

Di: Carlo Crisponi

Andria Turnu, honnotu dae medas hommente Dj Fanny, unu zovanu de Ales, est gherrande hontra ‘e una maladia mala, sa Sla.

Est in criha de una pessone hi l’assistat in sa maladia, at iscrittu in Facebook: “ b’est carchi pessone hi mi potzat azudare a buscare un’assistente hi d’ishat gestire sa Sla? Azudaemi a l’ahattare”.

Su zovanu de Ales, tenet 32 annos, dae paritzu tempus est gherrande hontra ‘e husta maladia.

Tenet una passione manna po sa musica, hi li d’at sa ortza de andare a innantis.

In su 2018 est istettiu su prus botau hommente “ Sardo dell’Anno”, unu cuncursu hi ahimmus nois de Sardegna Live.

Hommo Andria gratzias a so canales social, at imbiau a totus sas pessones hi lu sighint, una dimanda de azudu, hin s’isperantzia hi buschet derettu husta pessone.

