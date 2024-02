Eurovision2024: Mahmood potrebbe rappresentare San Marino?

I fan del cantante richiedono a gran voce la sua partecipazione all’Eurovision2024 Song Contest

Di: Ilaria Cardia; foto: Instagram Mahmood

Ha fatto emozionare la Sardegna, e l'Italia intera, con il duetto con il tenore "Remunnu 'e Locu" di Bitti, regalando al pubblico della 74^ edizione del Festival di Sanremo un momento di arte pura, tra la dolcezza canora e gli acuti e i suoni antichi e gutturali della formazione barbaricina. Con la sua nuova hit ‘Tuta Golg’ è il vincitore per radio e piattaforme tra i cantanti in gara a Sanremo 2024 nonostante sia arrivato sesto nella classifica finale del Festival.

Di chi parliamo? Di Mahmood, l'artista di origini sarde, che nell’ultima edizione del Festival di Saremo si è distinto per bravura e capacità sul più prestigioso palco della musica italiana.

Oggi, a gran voce, i suoi fan richiedono la partecipazione del cantante all’Eurovision2024 Song Contest. La kermesse continentale quest’anno sarà trasmessa in diretta da Malmö, in Svezia, dal 7 all'11 maggio 2024, giorno della finale.

MAHMOOD ALL’EUROVISION? – Sarà Angelina Mango, ultima vincitrice del Festival di Sanremo, a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024. Ma, per Mahmood e tutti i suoi fan che desiderano vedere in gara il cantante nella competizione musicale europea, esiste la carta San Marino. Infatti, il 24 febbraio si terrà “Una voce per San Marino”, la terza edizione del concorso canoro realizzato per scegliere il rappresentante del piccolo Stato.

L’appello dei fan è stato lanciato attraverso i social media dove, tra commenti nei post, gli stessi stanno condividendo la loro speranza che San Marino prenda in considerazione questa proposta e scelga Mahmood. Nel 2022, per rappresentare il piccolo Stato, fu scelto Achille Lauro come portabandiera.

LA RISPOSTA DI SAN MARINO - “Io sono coi fan e spingerei ancora di più perché vengano altri artisti famosi. Perché no? – dichiara Federico Pedini Amati, segretario di Stato per il Turismo ai microfoni di RTV San Marino- Tutti si possono iscrivere, il contest è aperto a tutti, non solo a quelli che erano a Sanremo. Noi ci aspettiamo delle novità. Poi si parla di Annalisa, Mahmood o altri… Mi è è arrivato all’orecchio che qualcuno potrebbe essere veramente interessato e domani potremo sapere qualcosa in più. Non è uno di questi due (così spoileriamo questa possibilità) però, se arrivassero, noi saremmo davvero molto contenti. Ma non lo dico perché sono cantanti che abbiamo visto adesso al Festival, ma perché sono cantanti molto famosi che onorerebbero e alzerebbero di molto il livello del nostro contest”.