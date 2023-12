Campagna di Zara sotto accusa: “Manichini offendono vittime a Gaza”

Di: Redazione Sardegna Live

Zara , marchio di moda conosciuto a livello mondiale, ha ritirato una campagna pubblicitaria intitolata 'The Jacket', dopo che alcuni attivisti filo-palestinesi avevano invitato a boicottare l'azienda.

LA POLEMICA . Al centro del dibattito, diventato virale sui social, sono finite alcune fotografie dell'insegna del gruppo Inditex che ritraevano Kristen McMenamy modellare gli abiti in mezzo a detriti bianchi, macerie e manichini completamente avvolti in sudari bianchi simili a quelli usati per avvolgere i cadaveri a Gaza.

LA RISPOSTA DELL'AZIENDA . La società ha dichiarato che " le immagini sono state rimosse come parte della normale procedura di aggiornamento dei contenuti ", e che " la collezione è stata concepita a luglio e le foto sono state scattate a settembre, prima degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele " .