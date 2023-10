Attacco a Bruxelles, attentatore morto dopo lo scontro a fuoco con la Polizia

L’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate

Di: Redazione Sardegna Live

Abdelsalam Lassoued, l’attentatore tunisino che ieri sera ha ucciso due uomini a Bruxelles, è morto dopo un conflitto a fuoco con la Polizia nei pressi della propria abitazione.

La polizia ha ricevuto una chiamata che segnalava che il terrorista era seduto in un caffè a Schaerbeek, il quartiere dove vive con moglie e figlia. Nel bar sarebbero stati trovati un'arma e una borsa di vestiti.

Abdesalem Lassoued è stato in passato in Italia a Bologna per un periodo, nel 2016. Nel capoluogo emiliano, secondo quanto risulta all'ANSA, fu rintracciato e identificato dalla polizia.