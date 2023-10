Bruxelles, neutralizzato il terrorista: ora si trova in ospedale

Ieri ha ucciso 2 persone al grido di "Allah Akbar"

Di: Redazione Sardegna Live

È stato neutralizzato l'ormai accertato terrorista dell'attentato di Bruxelles che nella serata di ieri ha provocato due morti.

Come informano i media belgi, la polizia ha fermato in un bar della capitale belga l’uomo che mentre uccideva quelle persone ha urlato "Allah Akbar".

È stato arrestato a Schaerbeek, dopo una fuga durata tutta la notte, e ora si trova in ospedale in rianimazione dopo uno scontro a fuoco con gli agenti.

Abdesalem Lassoued è stato in passato in Italia a Bologna per un periodo, nel 2016. Nel capoluogo emiliano, secondo quanto risulta all'ANSA, fu rintracciato e identificato dalla polizia.