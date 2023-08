Arrestato il padre dei bimbi ritrovati nella foresta amazzonica

I quattro bambini sono sopravvissuti 40 giorni

Di: Redazione Sardegna Live

E' finito in manette il padre dei quattro bambini indigeni sopravvissuti per 40 giorni nella foresta amazzonica.



L'uomo è stato intercettato in Colombia. Papà dei due più piccoli e patrigno degli altri due, gli era stato vietato di avvicinarsi a loro dall'ente colombiano per il Benessere familiare.



Il nonno materno lo aveva infatti accusato di picchiare la moglie, morta nell'incidente aereo in seguito al quale i piccoli si sono trovati da soli nella giungla.



La sorella maggiore di 13 anni è riuscita a sopravvivere con i fratelli più piccoli grazie all'esperienza della comunità indigena cui appartengono.inserisci testo