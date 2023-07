Thailandia: dichiarata morta dopo un tumore, donna si risveglia prima del funerale

Era stata dichiarata morta, a causa di un tumore al fegato, ma ha sorpreso tutti risvegliandosi pochi attimi prima del suo funerale

Di: Arianna Zedda, foto Quotidiano.Net

Era stata dichiarata morta, a causa di un tumore al fegato, ma ha sorpreso tutti risvegliandosi pochi attimi prima del suo funerale: è successo in Thailandia dove una 49enne, Chataporn Sriphona, durante il trasporto al tempio buddista dove si sarebbe officiato l'ultimo saluto, ha ripreso conoscenza durante il trasporto al tempio buddista dove si sarebbe officiato l'ultimo saluto.

La donna, che era stata dichiarata deceduta dai paramedici perché si erano accorti che non respirava più, è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma i familiari si sono comunque detti sollevati dal fatto che abbia almeno potuto rivedere i suoi cari.