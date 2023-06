Colombia, scomparso il cane eroe che ha salvato i 4 fratellini nella giungla

Wilson, pastore belga, si è perso tra la vegetazione. I bimbi sono sopravvissuti 40 giorni dopo un incidente aereo

Di: Alessandra Leo, foto Il Messaggero

È scomparso in mezzo alla folta vegetazione Wilson, il cane eroe che ha permesso di ritrovare in Colombia i 4 fratellini dispersi da 40 giorni nella giungla.

Il pastore belga di 6 anni, come riporta Leggo, è stato indispensabile nelle ricerche dei bimbi, in un luogo caratterizzato dalla fitta vegetazione, con una visibilità di circa 20 metri e con un buio perenne.

È stato Wilson a ritrovare dapprima il biberon di una delle bambine, a pochi metri da ciò che rimaneva dell'aereo precipitato. Il cagnolone avrebbe condotto i bimbi, che hanno verso la salvezza.

"Le ultime tracce mostravano l'impronta di un cane e quella di un bambino. E pensiamo che Wilson possa essere stato con loro”, è stato fatto sapere. Una delle ipotesi sulla scomparsa del pastore belga è che "a causa della complessità del terreno, dell'umidità e delle piogge battenti, possa aver perso l'orientamento". D'altra parte, viene evidenziato, "nella foresta ci sono alligatori, giaguari, pantere e anaconde, che possono averlo intimidito, inducendolo a cambiare il suo comportamento".

“L'ultima volta che abbiamo visto Wilson era mercoledì scorso, non era molto lontano da noi e volevamo fare di tutto per riaverlo - racconta uno dei suoi conduttori - . Abbiamo chiesto, attraverso la radio con cui comunicavamo, di potere usare un dardo tranquillante in modo che il cane potesse stare fermo, ma non siamo stati autorizzati a farlo".

"Le ricerche non sono finite. Nessuno viene lasciato indietro. I soldati continueranno nell'operazione per trovare Wilson", hanno fatto sapere le Forze armate sui loro social.