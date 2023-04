Bimba di 5 anni trovata morta in un sacco della spazzatura, fermato un 16enne: shock in Francia

La piccola stava giocando in strada quando i genitori ne hanno perso le tracce

Di: Alessandra Leo, foto TgCom 24

Una bambina di 5 anni è stata trovata morta dentro un sacco della spazzatura in un appartamento a Rambervillers, in Francia.

Secondo quanto riporta Leggo, pare che la piccola, di origini romene, stesse giocando per strada quando se ne sono perse le tracce. Poi alle 16,30 la bambina è stata ritrovata senza vita. Per l’omicidio è stato fermato un 16enne già noto alle forze dell’ordine, che ha lanciato l’allarme e ha contattato la polizia alle ore 15.

