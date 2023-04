Trasporta pipistrelli fritti in Germania, 31enne rimpatriato in Italia

La polizia federale di Aquisgrana ha sequestrato pipistrelli fritti e quasi una tonnellata di pesce non refrigerato

Di: Redazione Sardegna Live

Durante l'ispezione di un furgone vicino al confine con il Belgio, la polizia federale di Aquisgrana (Germania) ha sequestrato pipistrelli fritti e quasi una tonnellata di pesce non refrigerato.

A finire nei guai un 31enne italiano che, riferiscono le forze dell'ordine, trasportava con sé la merce dal Belgio alla Germania. Il ragazzo è stato rimpatriato in Italia.

L'automobilista guidava senza documenti d'identità e senza patente, è stato denunciato per infrazioni al codice della strada e ingresso illegale nel Paese. Inoltre, è in attesa di procedimento per illecito amministrativo per le varie violazioni della legge contro l'igiene alimentare.

L'ufficio responsabile della regione della città sta infine verificando se l'uomo, trasportando i pipistrelli fritti, ha violato la legge sulla protezione delle specie animali.