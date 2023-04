Evelyn Miller: "Ho due vagine. Una la uso per mio marito, l'altra per il porno"

Alla pornostar australiana è stata diagnosticata una rara patologia: l'utero didelfo

Di: Redazione Sardegna Live

Ha scoperto di avere due vagine nel 2011, quando le è stata diagnosticata una rara patologia. Evelyn Miller, pornostar 31enne australiana, è affetta da utero didelfo. Dopo aver trascorso alcuni anni alle prese con il disagio di dover accettare una così singolare condizione, oggi ha maturato una nuova consapevolezza che le ha permesso di raccontare liberamente tutto ai fan.

La donna, dopo aver lavorato per anni come escort, è ora attiva su OnlyFans e PornHub. "OnlyFans mi ha aiutato ad abbracciare finalmente la mia condizione. Creare contenuti e avere persone affascinate in modo complesso dalla mia condizione è davvero fantastico", ha dichiarato.

La pornostar ha spiegato di aver notato che qualcosa non andava nel 2005, dopo aver faticato per inserire un tampone "nel punto in cui di solito si trova la vagina". Quella difficoltà, ha scoperto successivamente, era dovuta al fatto che la sua uretra è "più bassa del solito" e le sue due vagine sono posizionate su entrambi i lati.

La 31enne ha raccontato inoltre di aver evitato il sesso per tanto tempo a causa dell'ansia generata in lei dalla sconvolgente novità. Alcuni anni più tardi, i medici le hanno diagnosticato una forma particolarmente grave di utero didelfo: oltre ai due uteri, Evelyn ha anche due cervici, due vagine e due serie di ovaie.

Nonostante la patologia possa causare infertilità, tra il 2020 e il 2021 l'attrice ha avuto due bambini e oggi si occupa di raccontare la sua storia anche per sensibilizzare. "Tante donne mi inviano messaggi sulla loro condizione e sulle loro difficoltà. Sono davvero grate nel vedere qualcuno essere così aperto sul tema. Alcune non sono possono avere figli. Penso di essere stata molto fortunata".

"Come gestisco la mia vita privata? Uso una vagina per il lavoro e un’altra con mio marito", ha confessato candidamente la donna.