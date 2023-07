Si traveste da medico per fare sesso con il marito ricoverato

Scoperta da un’infermiera che ha allertato la Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Non riuscendo a trattenere i bollenti spiriti, una donna di 40 anni a Padova ha messo in atto uno stratagemma diabolico: si è travestita da medico per entrare in ospedale, dove si trovava ricoverato il marito, per fare l’amore con lui.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata un’infermiera che ha allertato la Polizia. La donna è stata sorpresa seminuda, sopra il lettino in atteggiamenti intimi con il marito, davanti agli occhi increduli degli altri pazienti. Aveva rubato il camice ad uno specializzando ma anche sfilato l’agocannula dalla flebo attaccata al braccio dell’uomo, sostenendo di essere un medico della struttura ospedaliera.

La 40enne è stata fermata dagli agenti di Polizia arrivati sul posto. In stato di alterazione psicofisica, è stata portata in Questura. Stando a fonti interne della struttura ospedaliera, la donna, prima dello stratagemma, era già stata allontanata dal personale sanitario. Ora rischia di essere denunciata per ricettazione, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.