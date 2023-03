Da Putin in manette a Papa Francesco con il Moncler: l'inganno dell’intelligenza artificiale

Di: Arianna Zedda

Putin in manette, Papa Francesco con un piumino bianco super “trendy” e in versione rapper. Le immagini hanno fatto il giro del web e sono immediatamente diventate virali su tutte le piattaforme, ma quello che molti non sanno, o hanno scoperto solo in un secondo momento è che si tratta di fake.

Sì. L'Intelligenza artificiale ha ingannato tutti (o quasi). Dopo l'arresto di Trump, il presidente della Federazione Russa e il Santo Padre sono diventati i nuovi protagonisti delle creazioni di Midjourney, il generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale su input umano.

Midjourney è un generatore text-to-image, cioè si scrive cosa si vorrebbe vedere e l’intelligenza artificiale trasforma le parole in immagini.

Altri programmi simili sono Dall-E , Craiyon, Stable Diffusion o Dream by Wombo.