Arrestati in Belgio 8 presunti jihadisti: "Si preparavano ad attacco terroristico"

La rivelazione delle autorità. Perquisizioni a Bruxelles, Anversa ed Eupen

Di: Redazione Sardegna Live

Erano sospettati "di essere pronti a commettere un attacco terroristico in Belgio". Così la polizia ha tratto in arresti otto persone, come reso noto l'ufficio del procuratore federale.

Le perquisizioni sono state condotte nella tarda serata di lunedì in alcune abitazioni della capitale Bruxelles, di Anversa e della città di confine di Eupen.

Separatamente, una fonte giudiziaria ha dichiarato all'Afp che gli arrestati "erano persone radicalizzate molto giovani", tutte sospettate di appartenere a un movimento jihadista.