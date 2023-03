Elezioni Usa 2024, Trump: "Metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno"

"Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale, ma io la eviterò", ha dichiarato il tycoon

Di: Arianna Zedda

Donald Trump, ex presidente americano e candidato presidenziale repubblicano, ha presentato al Cpac, la convention dei repubblicani alle porte di Washington, un piano in 4 anni per eliminare tutte le importazioni dalla Cina e rendere gli Usa totalmente indipendenti dal Paese asiatico in caso di elezione .

Trump, riferendosi all'amministrazione Biden , l'ha definita così: " E' quella più corrotta, Joe e il figlio Hunter sono criminali e non è successo niente perché i democratici stanno uniti, non hanno i Mitt Romney ".

Il tycoon durante il suo discorso ha criticato anche "socialisti", "comunisti", "marxisti", "il deep state", i "procuratori dem corrotti" che lo "perseguitano" insieme all'Fbi, "l'intelligence faziosa e corrotta ", "le notizie false".

Sulla guerra in Ucraina ha affermato: " Metterò fine scontro in un giorno , andrò d'accordo con Putin. Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale, ma io la eviterò. Sono stato l'unico presidente a non avere guerre e sotto il quale la Russia non ha preso alcun Paese ”.