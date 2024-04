L’Iran ha attaccato Israele, intercettati 200 droni

Oggi riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza Onu

Di: Redazione Sardegna Live

L’Iran ha lanciato l’attacco a Israele con centinaia di droni, almeno 200, e missili da crociera nel 91esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas.

Gran parte degli attacchi sono stati neutralizzati dall’esercito israeliano, sostenuto dai caccia di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, con conseguenti danni limitati e 31 feriti.

“Abbiamo intercettato l’attacco, insieme vinceremo”, ha detto Netanyahu, il quale ha sentito il presidente Usa Joe Biden in una telefonata in cui quest’ultimo ha dichiarato che Washington è contraria a un’eventuale offensiva di risposta e che quindi non parteciperà.

“Risposta obbligata al raid israeliano contro il nostro consolato a Damasco – ha chiarito l’Iran – Per noi la questione è chiusa così”.

