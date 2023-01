Dopo le feste ecco il Divorce Day: il giorno con più richieste di separazione

Nel primo lunedì lavorativo di ritorno dalle festività natalizie si registra un aumento delle domande di separazione

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà un caso? A giudicare da alcune statistiche pare proprio di no. Il primo lunedì di lavoro dopo le festività natalizie è stato ribattezzato come il “Divorce Day”. È il giorno dell’anno in cui si registrano più richieste di separazione.

L’organizzazione benefica di consulenza relazionale Relate Cymru ha ammesso di ricevere proprio in questi giorni molte più richieste di aiuto da parte delle coppie che non si sopportano più: addirittura il 30% in più. Non solo, come confermato dalla Ashley Madison, anche nelle piattaforme di incontri extraconiugali si è registrato in questi giorni un picco di iscrizioni nel Regno Unito.

Perché proprio in questo periodo dell’anno? Probabilmente dopo le cene con i parenti e lo stress della ricerca dei regali si stringono i denti fino alla fine delle ferie natalizie per poi vuotare il sacco.