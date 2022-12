Stava con 35 donne contemporaneamente per avere più regali di compleanno

A ognuna aveva detto di essere nato in un giorno diverso

Di: Alessandra Leo

Aveva 35 amanti contemporaneamente per accumulare più regali di compleanno possibili e per questa truffa è stato arrestato.

La bizzarra (ma non troppo) vicenda è accaduta qualche anno fa in Giappone, ma è talmente esilarante che la riportiamo, visto che ci troviamo in un periodo di scambi di regali.

Secondo quanto aveva riportato l'applicazione NewsFlash, l’uomo, un 39enne lavoratore part-time e senza fissa dimora, era riuscito attraverso mille sotterfugi ad allacciare relazioni amorose con 35 donne, ottenendo da esse regali e una somma di denaro equivalente a 800 euro.

A ognuna di queste il fidanzato truffatore aveva infatti detto di essere nato in un giorno dell'anno diverso, tenendo un calendario apposito per non tradirsi.

Ma al 39enne qualcosa deve essere sfuggito e le fidanzate sono riuscite a scoprire l’inganno, unendosi in una vera e propria associazione e denunciando l’uomo alla polizia, che ha arrestato il bugiardo per frode.