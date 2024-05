Torna in vendita il Nokia 3210 e sono subito lacrime di nostalgia

Dopo 25 anni dal primo lancio, il marchio finlandese continua a cavalcare l’onda dell’effetto nostalgia

Di: Alessandra Leo, foto Il Post

In un’epoca in cui gli smartphone diventano sempre più ricchi di applicazioni, Nokia punta al passato e sono subito lacrime per i nostalgici.

A ben 25 anni di distanza dal primo lancio, il noto marchio finlandese mette di nuovo in vendita il Nokia 3210, cavalcando l'effetto nostalgia già sdoganato con la rimessa in commercio dei Nokia 3310, 2720, 5310, 8210 e tanti altri.

L’amatissimo 3210 sarà dotato, rispetto a quello del passato, di Cloud Apps, applicazione che contiene altre App, come YouTube, il meteo e le ultime notizie.

La fotocamera è da soli 2 megapixel e non manca ovviamente il videogioco Snake, ora a colori e in alta risoluzione, almeno rispetto alla versione classica. C'è inoltre il 4g, una porta di ricarica Usb-c standard e tre colorazioni proposte, Y2k Gold, Scuba Blue e Grunge Black,

Il prezzo? "Solo" 79,99 euro.