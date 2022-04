Attentato in metro a New York: continua la caccia all'uomo

Reso noto il nome dell'indiziato principale. Ricompensa da 50mila euro per chiunque fornisca informazioni utili

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

New York è ancora sconvolta. La caccia all'uomo non è conclusa dopo la sparatoria nella metropolitana, dopo il caos, il panico, dopo la giornata di ieri iniziata con il suono delle sirene e gli elicotteri sopra la testa.

Le ricerche si concentrano su Frank James, considerato "persona di interesse", che - secondo la polizia - ha indirizzi in Wisconsin e a Philadelphia. Vengono offerti 50.000 dollari per informazioni che aiutino le indagini.

"Non molleremo fino a quando non troveremo il responsabile", ha detto ieri Joe Biden. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha ammesso un "malfunzionamento" del sistema delle telecamere della stazione della metropolitana dove è avvenuta la sparatoria.