Meta permette di mandare messaggi di odio contro la Russia

Mosca: "Politica aggressiva e criminale"

Di: Redazione Sardegna Live

Augurare la morte a Putin e ai militari russi impegnati nell'invasione dell'Ucraina è possibile: su Facebook e Instagram è infatti concesso scrivere messaggi di odio verso la Russia, che ha chiesto agli Stati Uniti di porre fine alle "attività estremiste" di Meta.

"Chiediamo alle autorità di fermare le attività estremiste di Meta e prendere misure per portare i responsabili di fronte alla giustizia", si legge in un tweet apparso sul profilo dell'ambasciata russa a Washington, "gli utenti di Facebook e Instagram non hanno dato ai proprietari di queste piattaforme il diritto di determinare i criteri della verità e di mettere le nazioni l'una contro l'altra". La notizia viene riportata da Agi.

"La politica aggressiva e criminale di Meta, che porta all'incitamento all'odio e all'ostilità nei confronti dei russi, provoca la nostra indignazione. Le azioni della società sono l'ennesima prova della guerra dell'informazione senza regole dichiarata al nostro Paese. Le società dei media sono diventate soldati della macchina di propaganda dei circoli al potere in Occidente".

"A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, siamo tolleranti verso forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole sui discorsi violenti come 'morte agli invasori russi'", ha confermato a France Presse Andy Stone, capo delle comunicazioni di Meta, casa madre delle due reti sociali, "continuiamo a non consentire appelli credibili alla violenza contro i civili russi".

La rimozione temporanea dei limiti ai messaggi di odio contro i militari russi sarà valida in Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina. Sarà inoltre possibile, si apprende da una serie di comunicazioni interne a cui ha avuto accesso Reuters, invocare la morte dei presidenti di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, purché le minacce non contengano riferimenti ad altri soggetti o non risultino credibili sulla base di indicatori come la sede o la metodologia.

L'email destinata ai moderatori di Meta afferma che la deroga riguarda messaggi di odio "diretti verso i soldati russi, a eccezione deiprigionieri di guerra, o russi quando è chiaro che il contesto è l'invasione russa dell'Ucraina (ad esempio se il contenuto menziona l'invasione, l'autodifesa et cetera)".

"Stiamo facendo questo perché abbiamo osservato che in questo contesto specifico 'soldato russo' sta venendo utilizzato come riferimento all'esercito russo", si legge ancora nel messaggio, "la politica sui messaggi di odio continua a vietare gli attacchi ai russi".

Vengono inoltre rimosse "per il momento" le limitazioni che impedivano di lodare il Battaglione Azov, ha spiegato Joe Osborne, portavoce di Meta. Sarà possibile esprimersi a favore della formazione di estrema destra "nello stretto contesto della difesa dell'Ucraina o del suo ruolo come parte della Guardia Nazionale Ucraina".

"In seguito all'invasione russa dell'Ucraina abbiamo consentito temporaneamente forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole come i messaggi violenti quali 'morte agli invasori russi'", si legge in una nota di Meta, "continueremo a non permettere appelli alla violenza credibili contro i civili russi".

L'azienda, interpellata da France Presse, non ha confermato che la deroga varrà solo per alcuni Paesi specifici come emerge dalle comunicazioni interne diffuse da Reuters. Lo scorso luglio Facebook aveva consentito temporaneamente di pubblicare appelli alla morte della guida suprema iraniana, Ali Khamenei, durante le proteste che avevano attraversato la Repubblica Islamica.