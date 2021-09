Operazione delle forze israeliane in Cisgiordania, uccisi almeno 4 membri Hamas

Scontri a fuoco in Cisgiordania alle prime ore dell'alba tra soldati israeliani e uomini armati palestinesi

Di: Adnkronos, foto Ansa

Scontri a fuoco in Cisgiordania in quattro città nelle prime ore dell'alba tra soldati israeliani e uomini armati palestinesi durante un'operazione delle forze israeliane. Secondo quanto riferisce 'The Times of Israel', sarebbero stati uccisi almeno quattro membri del Hamas durante un'operazione di grandi dimensioni delle forze di difesa israeliane per catturare i membri di una cellula.

Le operazioni sono state condotti in tutta la Cisgiordania, principalmente dall'unità antiterrorismo d'élite Duvdevan dell'esercito e dalle unità antiterrorismo della polizia israeliana e della polizia di frontiera, insieme al servizio di sicurezza Shin Bet.