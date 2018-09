Diada Nacional de Catalunya: annunciata la partecipazione di “Caminera Noa”

Martedì 11 settembre gli attivisti parteciperanno alla festa nazionale catalana

Di: Antonio Caria

Il prossimo 11 settembre Caminera Noa parteciperà alla Diada (Diada Nacional de Catalunya).

Gli attivisti sono stati invitati dall’organizzazione giovanile Arran i cui delegati sono stati conosciuti nel corso di un incontro internazionale di collettivi giovanili che si è tenuto a Roma a cui avevano partecipato alcuni esponenti giovanili del nuovo progetto politico anticapitalista e per l’autodeterminazione.

Fitta l’agenda di Caminera Noa: oltre ai consueti appuntamenti politici, i militanti incontreranno i cittadini del barrio Pit Roig dove l’anno scorso, in occasione del Referendum per l’indipendenza, alcuni attivisti fondatori di Caminera Noa avevano presidiato insieme al comitato locale in difesa del Referendum.