Università, Bernini: "Andiamo avanti nella digitalizzazione, ce lo chiedono gli studenti"

Di: Redazione Sardegna Live

Roma 6 ott. (Adnkronos) - "Il Covid a nostro malgrado ci ha lanciato dieci anni in avanti nella digitalizzazione, ciò che dobbiamo fare è non tornare indietro". Lo dichiara la ministra Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, durante un collegamento alla seconda giornata della tre giorni del XX convegno nazionale del CoDAU, l'organizzazione che raccoglie i Direttori Generali di tutte le università italiane, in programma a Napoli presso l'Università Federico II.

"Bisogna andare avanti sul percorso digitale e sull'ibridazione dell'offerta formativa non possiamo pensare di formare solo in presenza. Dobbiamo adattare gli schemi già noti - che sicuramente funzionano - alle esigenze degli studenti, penso agli studenti lavoratori . Dobbiamo ricordare sempre che ciò che fa la differenza è la qualità dell'offerta formativa . Abbiamo lavorato a ciò che è il Digital Education Hub, una vera scommessa, una rete di università che digitalizzano parzialmente la loro offerta formativa facendo rete, giovandosi di finanziamenti Pnrr . Abbiamo fatto un decreto su ciò che sarà una sorta di Erasmus italiano digitale, importantissimo per colmare quegli aspetti della logistica formativa che a volte ci mandano un po' in affanno .