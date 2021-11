Alghero. Aree portuali, il futuro dell'occupazione verso la gestione della tecnologia

Un corso triennale per 20 diplomati da immettere nel mondo del lavoro , entro il 30 novembre le domande di iscrizione al corso di formazione di alta tecnologia ad Alghero

Di: Redazione Sardegna Reporter

L’Istituto di Istruzione Superiore Roth di Alghero e la fondazione Mo.So.S di Cagliari attivano un percorso triennale I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore) per la figura di Tecnico Superiore per la Gestione Tecnologica dell’infomobilità delle Aree Portuali (6° liv. EQF). Un corso dalla potenzialità forti, con uno sbocco occupazionale molto alto, al quale possono iscriversi, entro il 30 novembre, 20 diplomati.

Sono scuole di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo che preparano i quadri intermedi specializzati. Più dell’80% dei giovani che ultimano i corsi trovano accesso al mondo del lavoro,

La durata del percorso è triennale, gratuito, e ha la finalità di formare le figure altamente specializzate e in grado di amministrare la complessità delle mansioni inerenti la gestione delle aree portuali. Oggi, nella conferenza stampa di presentazione del corso, con il dirigente dell'Istituto Superiore Angelo Parodi, il direttore della Fondazione MO.So.S, Dott. Giovanni De Santis, e con l’Assessore all'Istruzione Maria Grazia Salaris, il Sindaco Mario Conoci ha voluto evidenziare l’importanza del corso e della formazione dei giovani in ambiti di stretto legame con sistema produttivo. “Formazione e sicure prospettive di lavoro sono due caratteristiche di questa preziosa iniziativa che entra in un settore di altissima attualità – ha detto il Sindaco Mario Conoci. “La portualità – sottolinea - con tutta la rete di filiera ad essa connessa è peraltro un tema di rilievo nel tavolo della Rete Metropolitana e del Consorzio Industriale per lo sviluppo dei porti di Porto Torres e di Alghero, anche se con funzioni diverse”.

Le numerose competenze attese al termine del percorso formativo riguardano principalmente la padronanza degli strumenti specifici di settore nei diversi ambiti di azione che vanno dalla conoscenza dei cicli di vita dei prodotti al controllo delle procedure dei servizi erogati nelle aree portuali; dalla acquisizione degli strumenti per valorizzare lo scalo turistico alle competenze di promozione di reti di filiera dei settori integrati, servendosi di una comunicazione efficace anche con l’utilizzo di sistemi informatici, nonché lo sviluppo di competenze per operare sia con aziende di filiera come porti turistici, cantieri nautici, agenzie marittime di settore, broker nautici, società di charter, aziende specializzate nel bunkeraggio e così via. “Gli I.T.S. rappresentano un’ottima opportunità di formazione terziaria non universitaria – ha aggiunto l’Assessore Maria Grazia Salaris – e l’Amministrazione supporta con convinzione e con la massima collaborazione alla promozione dell’iniziativa in sinergia con l’Istituto Roth”.

“Il Governo, e in questi giorni lo ha ribadito il premier Mario Draghi, investe molto sugli istituti tecnici superiori, che si raccordano col mondo delle imprese – ha aggiunto il Dirigente del Roth, Angelo Parodi – sia per la stretta correlazione con il mondo del lavoro che per il tasso di sbocco occupazionale molto alto”. Sono scuole di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo che preparano i quadri intermedi specializzati. Gli I.T.S. permettono di acquisire un Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V e al VI livello del Quadro Europeo delle qualifiche (European Qualification Framework).

Il percorso formativo non ha alcun costo per gli iscritti, è articolato in moduli e unità formative da svolgere sia in presenza in aula che sotto forma di stage nelle aziende del settore, per stabilire da subito un legame molto forte con il mondo produttivo. “Dal corso vengono fuori risorse per l’intero territorio, non solo per il comune di Alghero. E’ un servizio per gli Enti Locali, ai quali viene rivolta l’alta formazione dei giovani in aree dove la portualità è preminente e dove c’è opportunità di crazione di posti di lavoro”, ha concluso il direttore della Fondazione MO.So.S (Mobilità Sostenibile Sardegna).

Possono presentare la domanda di partecipazione al corso i giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31/11/2021. Tutte le info sono reperibili sul sito internet del I.I.S. Roth di Alghero https://www.istituto-roth.edu.it/its/